Яркий дебют внучки прославленной танцовщицы Тараны Мурадовой на Azerbaijan Dance Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся пятый Azerbaijan Dance Festival, который на протяжении четырех дней объединил более тысячи участников из более чем 20 стран мира.

Среди танцоров, выступивших на международной площадке, особое внимание привлекла десятилетняя Захра Джалилова - внучка народной артистки Азербайджана, известной танцовщицы, педагога и хореографа Тараны Мурадовой, сообщает Trend.

Несмотря на юный возраст, Захра уже проявляет большой интерес к различным направлениям искусства. Она прекрасно рисует, занимается музыкой, а в этом году осуществила одну из своих самых заветных детских мечтаний - поступила в Бакинскую хореографическую академию. Теперь в ее творческой жизни появилось еще одно увлечение - бальные танцы.

Как рассказала Trend Тарана Мурадова, эти четыре дня стали для Захры не просто участием в международном фестивале, но и возможностью получить первый сценический опыт в новом для себя танцевальном направлении. Возможно, именно с этого выступления начнется ее собственная история в мире танца. Примечательно, что к моменту выступления Захра занималась бальными танцами всего один месяц, однако уже успела продемонстрировать первые результаты.

"У нее большое стремление к искусству, но я предоставила ей свободу выбора собственного творческого пути. Я всегда считаю, что ребенок должен сам выбирать направление в искусстве и свою будущую профессию. Захра фактически сама уговорила нас поступить в академию. Ее самой большой мечтой, которую она загадала на Новый год, было поступление в Бакинскую хореографическую академию. Она очень целеустремленная и любит всего добиваться самостоятельно", - отметила народная артистка.

История Захры особенно примечательна тем, что искусство занимает особое место в ее семье. Ее бабушка посвятила свою жизнь танцу, сцене и воспитанию новых поколений артистов. Однако, как подчеркивает Тарана Мурадова, гораздо важнее не само продолжение семейной традиции, а искренний интерес ребенка к творчеству, стремление развиваться, открывать новые горизонты и самостоятельно добиваться поставленных целей.

Организаторами фестиваля выступили Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) под руководством основателя и президента Ольги Краснянской, а также Azerbaijan Dance Council (AzDC), который возглавляет народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова. Соучредителями проекта стали шестикратные чемпионы мира по танцам Эльдар Джафаров и Анна Сажина.

Фестиваль прошел под девизом "Ветер перемен, свет идей, огонь желаний... Место встречи каждого танцора!" и включал престижные международные соревнования, образовательные программы, мастер-классы, профессиональные встречи, а также масштабное гала-шоу Night of the Dancing Diamonds ("Ночь танцующих бриллиантов").

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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