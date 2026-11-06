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Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)

Политика Новость 6 ноября 2026 15:51 (UTC +04:00)
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)
Фото: Kęstutis Budrys/X
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

Об этом министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что в Вильнюсе состоялись продуктивные переговоры с Э.Амирбековым.

"Литва и Азербайджан последовательно продвигаются вперед в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, межчеловеческие контакты, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)

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