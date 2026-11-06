Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

Об этом министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что в Вильнюсе состоялись продуктивные переговоры с Э.Амирбековым.

"Литва и Азербайджан последовательно продвигаются вперед в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, межчеловеческие контакты, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.