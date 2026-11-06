В Баку представили концертную программу, посвящённую 8 Ноября – Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева представили концерт, посвящённый 8 Ноября – Дню Победы, говорится в сообщении организаторов.

Концерт был организован в рамках празднования Дня Победы, а также 90-летия Азербайджанской государственной академической филармонии и 60-летия Азербайджанской государственной хоровой капеллы.

В программу вошли музыкальные произведения, отражающие дух Победы, патриотические чувства азербайджанского народа и героическую летопись страны.

Открывая мероприятие, проректор Бакинской музыкальной академии, заслуженный преподаватель, профессор Нармина Гулиева подчеркнула значимость концерта, важность популяризации национального музыкального наследия и особое место Дня Победы в жизни азербайджанского народа.

В концерте приняли участие Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством главного хормейстера, народной артистки Гюльбаджи Имановой, а также Оркестр духовых и ударных инструментов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под художественным руководством заслуженного деятеля искусств, доцента Руфата Ахундзаде. За дирижёрским пультом был Талех Гамбаров.

Коллективы представили слушателям произведения азербайджанских композиторов. Исполненные музыкальные сочинения ярко передали героическую историю народа, любовь к Родине, национальную гордость и радость Победы, придав концертной программе особую эмоциональную и духовную глубину.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!