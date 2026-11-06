PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев (ФОТО)

PASHA Bank присоединился к очередной акции по посадке деревьев, организованной по совместной инициативе банковского и финансового сектора в целях охраны окружающей среды и расширения зелёных насаждений в Азербайджане.

Мероприятие состоялось в посёлке Мушфигабад в преддверии Дня Победы, отмечаемого 8 ноября. В акции приняли участие представители государственных структур, финансовых институтов и отраслевых ассоциаций, а также сотрудники PASHA Bank. К инициативе также присоединился и главный операционный директор банка Фарид Джафаров.

Акция прошла в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 13 марта 2023 года Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральным банком Азербайджана и пятью ассоциациями, представляющими финансовый сектор.

Мероприятие стало продолжением масштабной программы по посадке деревьев, посвящённой 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Программа стартовала в 2023 году и предусматривает высадку 100 тысяч деревьев ежегодно в течение десяти лет. Таким образом, за десять лет планируется высадить в общей сложности один миллион деревьев.

Участвуя в подобных инициативах, PASHA Bank продолжает вносить вклад в охрану окружающей среды и озеленение территории страны. Руководствуясь принципами устойчивого развития, банк уделяет особое внимание повышению экологической ответственности и поддержке проектов, создающих долгосрочную ценность для общества.