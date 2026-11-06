Azercell вручил два автомобиля Toyota Corolla Cross и 14 смартфонов iPhone 17 Pro первым победителям лотереи «30 il səninlə»

Определены первые победители лотереи «30 il səninlə», посвященной 30-летию Azercell. В рамках двух тиражей, состоявшихся 27 октября и 3 ноября среди абонентов предоплатной системы, были разыграны 2 автомобиля Toyota Corolla Cross и 14 смартфонов iPhone 17 Pro. Все призы уже вручены победителям.

В каждом тираже разыгрывалось 7 смартфонов iPhone 17 Pro и один автомобиль Toyota Corolla Cross. Обладатель каждого iPhone определялся среди участников, накопивших шансы в течение соответствующего дня недели, а победитель автомобиля — на основании шансов, накопленных за всю неделю.

Список победителей, определенных по результатам прошедших тиражей лотереи, опубликован на официальном сайте Azercell.

Напоминаем, что подключиться к лоторее можно совершенно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться в разделе «Лотерея» приложения Azercell или отправить SMS со словом START на номер 3035. После регистрации абоненты получают шансы на выигрыш за каждое пополнение баланса, а также за использование продуктов и услуг Azercell.

Увеличить шансы на выигрыш можно с помощью специальных пакетов, которые включают минуты для звонков внутри сети и тем самым, дополнительные лотерейные шансы. Эти пакеты доступны для активации через приложение, USSD и SMS.Кроме того, абоненты, выполняющие еженедельные задания в приложении Azercell, могут получить дополнительные шансы и даже пятикратно увеличить их.

Это ещё не все подарки, которые ждут участников лотереи. В предстоящих тиражах будут разыграны еще 8 автомобилей Toyota Corolla Cross и 56 смартфонов iPhone 17 Pro. В финальном тираже один из победителей получит главный приз лотереи – полностью отремонтированную квартиру в центре города, рядом со станцией метро «28 Мая».

Отпразднуйте 30-летие Azercell вместе с нами! Участвуйте в лотерее и получите шанс стать следующим победителем!