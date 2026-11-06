PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» (ФОТО)

PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026», направленную на поддержку профессионального развития молодёжи. Церемония закрытия состоялась 3 ноября в Университете ADA и собрала участников программы, наставников, тренеров, представителей руководства банка и приглашённых гостей.

В этом году на участие в программе поступило более 12 тысяч заявок. По итогам многоэтапного отбора 60 молодых людей получили возможность пройти оплачиваемую стажировку в различных подразделениях PASHA Bank с июля по октябрь, приобретая практические знания и развивая навыки работы в банковской сфере.

На протяжении четырёх месяцев стажёры участвовали в повседневных рабочих процессах и различных проектах, охватывающих 27 функциональных направлений деятельности банка. В их профессиональном развитии участвовали 55 наставников и 14 тренеров. Кроме того, для стажёров организовали 12 обучающих занятий общей продолжительностью 24 часа.

Программа позволила молодым людям применить теоретические знания в реальных рабочих условиях, развить навыки командной работы, ознакомиться с корпоративной культурой банка и приобрести ценный опыт для дальнейшей карьеры.

По итогам программы для 23 участников открылись возможности сотрудничества с PASHA Bank. Других перспективных стажёров включили в базу кандидатов банка для рассмотрения на будущие вакансии.

На церемонии закрытия участникам представили результаты программы и вручили сертификаты. Наставникам и тренерам выразили благодарность за вклад в профессиональное развитие стажёров.