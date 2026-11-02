PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA

PASHA Bank принял участие в 12 конференции «Инвестиции и устойчивое развитие в микрофинансировании», организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

Мероприятие, посвящённое 30-летию микрофинансового сектора Азербайджана и 25-летию деятельности AMFA, собрало представителей государственных структур, финансовых институтов и международных организаций. Участники обсудили вопросы финансовой инклюзивности, расширения доступа к финансированию, перспективы развития отрасли и цифровую трансформацию.

Выступая на конференции, руководитель отраслевого направления «Финансовые институты и сфера услуг» PASHA Bank Захид Эфендиев подчеркнул важность сотрудничества банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) для расширения доступа микропредпринимателей и представителей малого бизнеса к финансированию.

Захид Эфендиев отметил: «В PASHA Bank мы считаем НБКО важными партнёрами, помогающими сделать финансовые услуги доступными более широкому кругу людей. Для нас главным показателем является не объём выделенных средств, а то, сколько предпринимателей получили это финансирование, скольким предприятиям оно помогло развиваться и какую устойчивую ценность создало для экономики».

Он также подчеркнул важность сочетания финансовых ресурсов банков и опыта НБКО в работе с микропредпринимателями и представителями малого бизнеса. В ходе выступления были затронуты вопросы распределения рисков и развития гарантийных механизмов.

PASHA Bank продолжает расширять сотрудничество с финансовыми институтами, облегчать доступ предпринимателей к финансированию и содействовать развитию финансовой инклюзивности в Азербайджане.