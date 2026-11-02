Совет по медиа и вещанию Азербайджана предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей

БАКУ/Trend/ - В турецком сегменте социальных сетей наблюдается распространение недостоверных высказываний от имени Президента Азербайджанской Республики. Приписывание Главе государства высказываний, которые он не произносил, и представление их в качестве его официальной позиции является грубым примером дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики.

"Еще раз подчеркиваем, что основным и официальным источником информации о выступлениях, заявлениях и деятельности Президента Азербайджанской Республики являются официальный интернет-ресурс Главы государства и его аккаунты в социальных сетях. При подготовке и распространении информации по данной теме необходимо ссылаться именно на эти источники. Высказывания и мнения, представленные на других ресурсах, не должны приписываться Главе государства без подтверждения из официальных источников.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призывает представителей медиа и пользователей социальных сетей ответственно подходить к проверке достоверности информации, сверять сведения с официальными источниками перед их публикацией и не допускать распространения дезинформации", - отмечается в заявлении.