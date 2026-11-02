Пятый в Баку, первый в мире: Антонелли стал чемпионом Формулы-1

БАКУ/Trend/ - Итальянский пилот команды Mercedes Кими Антонелли стал чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1" по итогам сезона 2026 года.

Об этом сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

20-летний пилот занял третье место на Гран-при Мексики и досрочно завоевал титул чемпиона мира за четыре гонки до окончания сезона. Таким образом, Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории "Формулы-1".

Отметим, что Гран-при Мексики состоялся 1 ноября в Мехико. Победителем гонки стал нидерландский пилот команды Red Bull, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Британский пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон занял второе место, а Антонелли - третье.

Таким образом, Антонелли побил рекорд немецкого пилота Себастьяна Феттеля, который завоевал титул чемпиона мира в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней. На момент завоевания титула итальянскому пилоту было 20 лет и 68 дней.

Кроме того, он стал третьим итальянским пилотом в истории "Формулы-1", завоевавшим титул чемпиона мира. Ранее этого достижения добились Джузеппе Фарина в 1950 году и Альберто Аскари в 1952 и 1953 годах.

Таким образом, спустя 73 года Италия вновь получила чемпиона мира в классе "Формула-1".

Кими Антонелли дебютировал в "Формуле-1" в 2025 году в качестве основного пилота команды Mercedes. В сезоне 2026 года он одержал девять побед на этапах Гран-при и завоевал свой первый титул чемпиона мира.

Макс Ферстаппен, в свою очередь, одержал победу на Гран-при Мексики, которая стала для него третьей в текущем сезоне.

Отметим, что Кими Антонелли занял пятое место на Гран-при Азербайджана, состоявшемся в Баку в рамках сезона 2026 года. После аварии в квалификации пилот Mercedes стартовал с 16-й позиции, однако сумел отыграть 11 позиций и финишировал пятым.

Победителем Гран-при Азербайджана стал его напарник по команде Джордж Расселл. Макс Ферстаппен занял второе место, а Исаак Хаджар - третье.

После гонки в Баку Антонелли успешно выступил на оставшихся этапах сезона и в итоге завоевал свой первый титул чемпиона мира.