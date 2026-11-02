ЦБА представил инициативы по интеграции платежных систем в Тбилиси

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил инициативы по интеграции платежных систем на финансовом саммите в Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Отмечается, что генеральный директор Центрального банка Азербайджана Садыг Ахундов принял участие в круглом столе "Трансграничные финансовые инновации: определение возможностей для совместного тестирования в регионе", состоявшемся в рамках Тбилисского финансового саммита 2026 года.

"В ходе круглого стола Ахундов представил информацию о проектах, реализуемых регулятором в области трансграничной интеграции систем мгновенных платежей, совершенствования платежной инфраструктуры и расширения финансовых инноваций.

Кроме того, он рассказал о возможностях внедрения специального регуляторного режима для нескольких стран и обменялся мнениями с другими участниками дискуссии относительно существующих подходов к развитию финансовых инноваций.

Говоря о значении регионального сотрудничества, Ахундов отметил, что расширение обмена опытом и реализация совместных инициатив в сфере финансовых инноваций, взаимной интеграции платежных систем и внедрения новых технологических решений будут способствовать формированию в регионе более гибкой, доступной и эффективной финансовой экосистемы", - говорится в сообщении банка.

Отметим, что двухдневное мероприятие организовано Национальным банком Грузии совместно с Глобальной сетью финансов и технологий (GFTN). Саммит объединил руководителей центральных банков, представителей финансовых институтов, лидеров финтех-компаний и известных представителей мирового инновационного сообщества.

В центре обсуждений были региональные экономические коридоры, цифровые финансы, токенизация и применение искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг.