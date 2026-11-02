На границе с Ираном нейтрализован вооруженный нарушитель - ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Нарушитель государственной границы, пытавшийся проникнуть из Ирана в Азербайджан и оказавший вооруженное сопротивление пограничникам, нейтрализован.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, инцидент произошел на территории ответственности пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск.

Пограничный наряд, осуществлявший охрану государственной границы, обнаружил движение нарушителей с территории Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана. Пограничная застава незамедлительно была поднята по команде "К оружию!", территория оцеплена, а также приняты необходимые меры для предотвращения нарушения государственной границы.

Нарушителям была подана команда "Стой!", после чего началось их преследование. Кроме того, пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Однако один из нарушителей не подчинился приказу и открыл огонь по пограничникам с целью лишить их жизни.

В ГПС сообщили, что для задержания данного лица в соответствии с требованиями Закона "О государственной границе" было применено оружие, в результате чего нарушитель государственной границы был нейтрализован.

О произошедшем иранская сторона была проинформирована по линии пограничного представительства.

По факту возбуждено уголовное дело. ГПС и Военная прокуратура продолжают совместные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.