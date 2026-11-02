Токаев строит будущее Казахстана: миллиарды долларов направят в инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - В своем ежегодном Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил масштабную модернизацию инфраструктуры и развитие строительства в качестве одного из приоритетов экономической политики. Задача заключается в том, чтобы направить накопленные государством ресурсы на развитие регионов, обновление социальной инфраструктуры и создание новых производств.

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, по итогам января-сентября 2026 года экономика страны выросла на 4,2%. Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей стало строительство: объем работ увеличился на 11,5%, достигнув 7,812 трлн тенге (около 17,2 млрд долларов при расчетном курсе Национального банка Казахстана в 454 тенге за доллар). Рост зафиксирован в 17 регионах. За девять месяцев введено в эксплуатацию 13,2 млн квадратных метров жилья, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В обращении к народу Казахстана 28 октября Токаев заявил, что "Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку".

По словам Президента, совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 млрд долларов.

"Теперь мы должны направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры, развитие каждого региона страны", - отметил Токаев.

До конца 2029 года на реализацию Плана инфраструктурной модернизации за счет Национального фонда предполагается выделить около 6,5 трлн тенге (около 14,3 млрд долларов), из которых 1,5 трлн тенге (около 3,3 млрд долларов) планируется направить на социальные проекты в текущем году и первые два месяца 2027 года.

На первом этапе предусмотрено строительство около 70 объектов здравоохранения и порядка 50 объектов образования, спорта и культуры. Также инвестиции направят на развитие ЖКХ, газификацию населенных пунктов и обеспечение населения питьевой водой.

"Правительство до конца текущего года подготовит первоначальный перечень конкретных проектов с охватом всех без исключения регионов. Мы должны оправдать большие ожидания народа. Намеченная работа направлена на повышение благополучия и качества жизни граждан, никаких подводных камней здесь нет. Поэтому уверен, ни у кого не будет возражений, если мы назовем это начинание "Народной стройкой". Программа "Народная стройка" станет самым большим инфраструктурным проектом в истории страны, который повысит уровень жизни граждан, придаст мощный импульс развитию предпринимательства и экономики в целом", - сказал Токаев.

Особое значение имеет то, что программа охватит все регионы. По итогам девяти месяцев наиболее заметный рост строительных работ наблюдался в области Улытау, Кызылординской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Шымкенте. Вместе с тем снижение объемов отмечалось в областях Жетису, Карагандинской и Северо-Казахстанской.

Эти различия подчеркивают необходимость учитывать специфику каждой территории при распределении инвестиций. В одних регионах приоритетом могут стать социальные учреждения, в других - коммунальные сети, транспортная инфраструктура и промышленные объекты.

Промышленное строительство является важной частью экономической повестки страны. В Атырауской области продолжается строительство завода Silleno. Согласно данным "КазМунайГаз", стоимость завода оценивается примерно в 7,6 млрд долларов, он рассчитан на производство 1,25 млн тонн полиэтилена в год. Запустить завод планируют в 2029 году. В Павлодарской области Xinfa Group планирует реализовать промышленный парк с инвестициями около 15 млрд долларов.

В Жамбылской области реализуется в три этапа проект глубокой переработки кукурузы Fufeng Group общей стоимостью около 1,5 млрд долларов. Кроме того, в 2025 году в Алматы и Костанае были запущены автомобильные заводы Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan.

Среди перспективных направлений - начало строительства АЭС "Балхаш", которое Токаев предложил на 2027 год, и строительство "Долины ЦОДов" в Экибастузе (инвестиции оцениваются примерно в 5 млрд долларов, ранее называлась сумма в 10 млрд).

Реализация подобных проектов потребует развития энергетики и инженерных сетей, но одновременно создаст предпосылки для появления новых технологических производств.

При этом масштабные инфраструктурные планы предполагают не только привлечение значительных средств, но и контроль за их эффективным использованием.

31 октября Токаев сообщил в соцсети X, что будет создана государственная комиссия для контроля за расходованием средств программы "Народная стройка". В ее состав войдут руководители профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Народного совета, общественные деятели, активисты, волонтеры и журналисты.

Таким образом, Казахстан стремится связать экономический рост с долгосрочными инвестициями в социальную и промышленную инфраструктуру. Результат этой политики будет зависеть от качества реализации проектов, эффективности использования средств и их реального вклада в развитие регионов.