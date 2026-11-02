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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 ноября

Азербайджан Новость 2 ноября 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9000 маната, 1 турецкая лира - 0,0340 маната, 100 российских рублей - 2,1118 маната.

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PLN 0,4304
RON 0,3558
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