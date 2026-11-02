ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк перенес дату утверждения проекта, направленного на сокращение выбросов метана в газораспределительной сети Азербайджана.

Согласно информации, опубликованной на сайте банка, утверждение проекта Azerigas Gas Leak Detection and Repair Facility теперь запланировано на 27 ноября вместо ранее намеченного 6 августа. Предполагаемый объем финансирования проекта составляет 15 миллионов долларов США.

"Азеригаз" является обособленным структурным подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которое ведет раздельный учет финансовых операций и отвечает за распределение и продажу природного газа на внутреннем рынке страны.

Компания сталкивается со значительными утечками газа (неконтролируемыми выбросами метана) из-за изношенности существующих активов, большая часть которых эксплуатируется более 50 лет. По оценкам, объем утечек составляет 160 миллионов кубометров газа в год, или 107 тысяч тонн метана ежегодно.

Анализ показывает, что около 80 процентов утечек газа можно устранить в течение семи лет с помощью относительно простых и экономически эффективных мероприятий. При использовании коэффициента потенциала глобального потепления (GWP), равного 28, это позволит сократить выбросы парниковых газов на 2,4 миллиона метрических тонн в год в эквиваленте CO₂, говорится в информации банка.

Отмечается, что проект предусматривает создание специального финансового механизма (Facility), управляемого получателем средств и предназначенного для выявления и устранения утечек газа (LDAR) в распределительной системе "Азеригаз". На начальном этапе механизм будет финансироваться за счет гранта из целевого фонда GFMR (Глобальная программа по сокращению выбросов метана).

"Получателем гранта, а также держателем счетов гранта и финансового механизма станет SOCAR. При этом единственным бенефициаром средств и организацией, ответственной за непосредственную реализацию проекта и его повседневное управление, будет "Азеригаз".

Средства будут перечисляться от SOCAR компании "Азеригаз" для проведения согласованных мероприятий по выявлению и устранению утечек, направленных на сокращение неконтролируемых выбросов метана.

Проект будет основываться на результатах пилотной программы "Азеригаз" по определению базового уровня утечек газа в Баку. Мероприятия по ремонту и устранению утечек будет предлагать и осуществлять сама компания в соответствии с предварительно согласованными критериями отбора.

Предлагаемые мероприятия будут ранжироваться с учетом их стоимости, сложности реализации, ожидаемого эффекта и других соответствующих критериев. Это позволит обеспечить максимально возможное сокращение выбросов на каждый вложенный доллар США", - сообщает Всемирный банк.

Согласно информации банка, для обеспечения долгосрочного эффекта основная часть финансовой выгоды, полученной за счет экономии газа после устранения утечек, будет повторно направляться в финансовый механизм. Это позволит привлекать дополнительный капитал для дальнейшей модернизации активов "Азеригаз".

"Кроме того, первоначальное грантовое финансирование GFMR, а впоследствии и средства самого финансового механизма будут использоваться для развития потенциала "Азеригаз" в области мониторинга, отчетности и верификации (MRV) выбросов в соответствии со стандартом OGMP 2.0.

Грантовое финансирование GFMR позволит реализовать мероприятия, которые в противном случае не состоялись бы из-за ограниченных финансовых возможностей "Азеригаз". Это даст возможность активизировать меры по сокращению выбросов метана в течение текущего десятилетия", - передает Всемирный банк.