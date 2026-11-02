В октябре от мин очищено около 4,9 тыс. га освобожденных территорий - ANAMA

БАКУ/Trend/ - В октябре в ходе операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 3 070 взрывоопасных предметов.

По информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в ходе операций, проведенных структурами, привлеченными к деятельности по разминированию, было обнаружено 799 противопехотных мин и 180 противотанковых мин.

За отчетный период от мин и взрывоопасных предметов было очищено 4 898,3 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию на освобожденных от оккупации территориях продолжаются силами ANAMA и других структур, привлеченных к этой деятельности.