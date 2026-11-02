Глава МИД Ирана прибыл с официальным визитом в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Ашхабад, столицу Туркменистана.

Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет встречи и переговоры с высокопоставленными представителями Туркменистана.

Стороны обменяются мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в различных политических и экономических сферах.

Отметим, что 26 октября министры иностранных дел Ирана и Туркменистана Сейед Аббас Аракчи и Рашид Мередов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные и международные вопросы.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения политических усилий и дипломатических консультаций, направленных на восстановление устойчивого мира и стабильности в регионе, а также снижение напряженности.