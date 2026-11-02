Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Азербайджан планируют создать совместный интермодальный грузовой терминал и новую транскаспийскую паромную систему "Каспийский мост".

По информации "Самрук-Казына", между национальной компанией "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписано Соглашение о намерениях (Term Sheet), определяющее основные условия создания интермодального грузового терминала и совместного предприятия.

Проект направлен на развитие контейнерных и других грузоперевозок с приоритетной ориентацией на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Соглашение подписано по итогам встречи председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова с руководством азербайджанского государственного холдинга AZCON.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и AZCON Holding в рамках создания новой транскаспийской паромной системы "Каспийский мост". Документ определяет основные принципы и направления взаимодействия сторон при подготовке и реализации проекта.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения инвестиционного и делового сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, а также реализацию совместных проектов.

Напомним, что 15 октября в рамках рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку для участия в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялась церемония обмена документами по проекту строительства двух универсальных сухогрузных судов для ТОО "KTZ Express Shipping", дочерней компании КТЖ.

Строительство судов будет осуществляться на Бакинском судостроительном заводе. Новые сухогрузы планируется задействовать на ТМТМ.

1 октября 2026 года заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана Касым Тлепов в ходе мероприятия Группы Всемирного банка сообщил, что к 2028 году Казахстан ожидает поступления восьми судов для контейнерных перевозок. Четыре из них будут построены на Бакинском судостроительном заводе, еще четыре - в Китае.