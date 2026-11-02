ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) приступит к работе с государствами-членами над краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными планами действий по реализации Стратегии ОЭС по устойчивому и жизнестойкому транспорту на 2026-2035 годы.

Об этом заявил генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в эксклюзивном интервью Trend.

"Стратегия ОЭС по устойчивому и жизнестойкому транспорту предусматривает поэтапный процесс реализации. В ближайшее время Секретариат приступит к взаимодействию с государствами-членами для разработки краткосрочных планов действий до 2028 года, среднесрочных - до 2031 года и долгосрочных - до 2035 года", - отметил он.

Стратегия также включает предварительный перечень транспортных проектов. Государства-члены определят приоритеты, механизмы реализации и возможные источники финансирования, а также рассмотрят дополнительные проекты для включения в этот перечень.

По словам Асада Маджида Хана, реализация стратегии и Астанинской декларации будет зависеть от наличия реализуемых проектов, участия всех заинтересованных сторон и финансовых ресурсов.

"Профильные министерства государств-членов должны взять на себя ответственность за эту деятельность и руководить ее реализацией. Соответствующие представители частного сектора в регионе ОЭС также должны играть свою роль, поскольку именно они являются основными бенефициарами этой системы", - сказал он.

ОЭС также готовится провести в 2027 году первую международную конференцию по финансированию транспортных коридоров и проектов. Ожидается, что в ней примут участие региональные и международные финансовые организации, банки развития, а также соответствующие региональные комиссии и программы Организации Объединенных Наций.

Генеральный секретарь ОЭС выразил надежду, что конференция позволит выработать надежные решения и механизмы финансирования при сотрудничестве с государствами-членами, потенциальными инвесторами и партнерами.

Он также сообщил, что следующая встреча министров транспорта ОЭС состоится в Ашхабаде в ноябре 2027 года. Она станет площадкой для оценки прогресса в реализации Астанинской декларации. Решения, закрепленные в декларации, реализуются в рамках действующих механизмов: часть из них продолжает уже начатые инициативы, а новые решения и соглашения будут продвигаться через существующие механизмы.

Говоря о региональной транспортной связности, Асад Маджид Хан назвал Казахстан одной из ключевых стран ОЭС, участвующих в проектах и инициативах в этой сфере. По его словам, страна укрепила свои позиции регионального транзитного узла благодаря повышению эффективности и совместимости транспортных коридоров восток - запад и север - юг.

Особое внимание уделяется Транскаспийскому маршруту и восточному маршруту Международного транспортного коридора "Север - Юг" (МТК "Север - Юг") через коридор Казахстан - Туркменистан - Иран, который поддерживается ОЭС. Казахстан также участвует в развитии мультимодальных связей, повышении эффективности грузоперевозок и сокращении задержек при пересечении границ.

Также Казахстан является одной из ключевых транзитных стран нового коридора ОЭС KTAP, соединяющего Казахстан с Пакистаном через Туркменистан и Афганистан.

"Казахстан, по всей видимости, серьезно настроен на скорейший ввод этого коридора в эксплуатацию и, как сообщалось, выразил готовность принять финансовое участие в строительстве некоторых недостающих участков между Туркменистаном и Афганистаном. После ввода в эксплуатацию KTAP увеличит пропускную способность существующей транзитной сети ОЭС", - сказал Асад Маджид Хан.

Он добавил, что Казахстан оказал содействие ОЭС в проведении двух исследований: одного по экономическому коридору KTI и другого - по цифровому моделированию строительства и обслуживания железных дорог. Эти исследования призваны помочь оценить развитие коридоров и улучшить планирование инфраструктуры. Казахстан также сыграл ключевую роль в организации первого диалога с частным сектором, который состоялся одновременно с министерской встречей в Астане и был посвящен цифровизации и решениям в сфере финансирования.

Асад Маджид Хан назвал Азербайджан стратегическим транспортным и транзитным узлом, связывающим Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки. По его словам, географическое положение страны на западном побережье Каспийского моря имеет важное значение для укрепления транспортной связности по направлениям восток - запад и север - юг, а также диверсификации региональных торговых коридоров.

Он отметил, что порты, железнодорожная инфраструктура, автомобильные дороги и транспортные связи Азербайджана с Грузией и Турцией обеспечивают перемещение грузов через Каспийское море и далее. Инвестиции в железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс и Бакинский порт в Аляте дополнительно укрепили позиции страны как регионального логистического центра, связав транскаспийские перевозки с железнодорожными сетями, ведущими в Турцию и Европу.

Азербайджан также выступает ключевой транзитной страной на западном маршруте МТК "Север - Юг", который соединяет Россию с Ираном и способствует развитию торговли и транспортного сообщения между Северной Европой, Южным Кавказом и Южной Азией, сообщил Асад Маджид Хан.

Он добавил, что вклад Азербайджана в развитие региональной связности также включает совершенствование транспортной инфраструктуры, упрощение таможенных процедур, гармонизацию транзитных правил и развитие мультимодальных перевозок. Эти меры могут сократить сроки и стоимость транзита, повысить устойчивость цепочек поставок, а также стимулировать торговлю и инвестиции между государствами-членами ОЭС.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Асад Маджид Хан отметил, что ОЭС создает платформу для регионального взаимодействия в целях развития транспортных связей, содействия торговле и укрепления транзитного сообщения между государствами-членами. К приоритетам относятся развитие транспортных коридоров, автомобильных и железных дорог, упрощение таможенных процедур и координация трансграничной транспортной политики.

По его словам, сотрудничество также направлено на гармонизацию транзитных правил, повышение эффективности пересечения границ и развитие мультимодальных перевозок. Эта работа ведется в рамках Координационного комитета ОЭС - ЕЭК ООН по Транскаспийскому и коридору Алматы-Тегеран-Стамбул.

Комитет утвердил Рабочий план на 2027–2028 годы и Стамбульскую стратегическую рамочную программу, определяющие приоритеты дальнейшего сотрудничества по развитию этих коридоров. Асад Маджид Хан отметил, что данные приоритеты соответствуют целям Азербайджана по укреплению своей роли в региональной и глобальной транспортной связности.

Еще одним направлением регионального сотрудничества является цифровизация, сообщил генеральный секретарь ОЭС. По его словам, у всех государств-членов есть собственные цифровые стратегии, в том числе в транспортной сфере, и они согласны с необходимостью цифровизации транспортных и транзитных процедур при взаимодействии внутри региона.

Среди текущих инициатив Асад Маджид Хан назвал двухлетний план действий ОЭС и Международного союза автомобильного транспорта (IRU) на 2026–2027 годы, предусматривающий совместные меры по продвижению цифровизации в транспортном секторе, особенно на пунктах пересечения границы. Он также упомянул инициативу по созданию Цифрового транспортного и таможенного центра ОЭС, предложенную Узбекистаном.

Асад Маджид Хан отметил, что повышение совместимости транспортных систем в регионе также входит в число приоритетов ОЭС. По его словам, 14-я министерская встреча придала дополнительный импульс этой работе, а соответствующий мандат был закреплен в Стратегии ОЭС до 2035 года и Астанинской декларации.

"Укрепление трансграничной совместимости для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров и пассажиров входит в число стратегических целей, закрепленных в Стратегии ОЭС до 2035 года", - сказал он.

В рамках стратегии государства-члены должны содействовать расширению совместимых систем "единого окна" и решений по управлению транспортными коридорами на различных маршрутах, а также переходу к безбумажным транзитным операциям на основе взаимно признаваемых электронных документов.

Касаясь запланированной конференции по финансированию, Хан сообщил, что решение о ее проведении было принято на 13-й встрече министров транспорта ОЭС в июне 2025 года в Тегеране. Тогда Секретариату ОЭС и Банку торговли и развития ОЭС было поручено заняться ее организацией. С тех пор обе структуры ведут совместную подготовку, а Астанинская декларация подтвердила важность конференции для региона.

Место проведения пока не определено, мероприятие предварительно запланировано на 2027 год. В настоящее время продолжаются консультации с государствами-членами и партнерами для согласования даты и места проведения. ОЭС ожидает активного участия многосторонних банков развития, международных финансовых организаций и партнеров по развитию.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью содействия экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между государствами-членами. ОЭС стала преемницей Организации регионального сотрудничества в целях развития (RCD), которая действовала с 1964 по 1979 год.

28 ноября 1992 года к организации присоединились еще семь стран: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В настоящее время ОЭС объединяет 10 государств.

14-я встреча министров транспорта государств-членов ОЭС состоялась 15 октября 2026 года в Астане. По ее итогам были приняты Стратегия ОЭС по устойчивому и жизнестойкому транспорту на 2026-2035 годы и Астанинская декларация. Документы определяют общие ориентиры дальнейшего сотрудничества и совместных усилий по развитию транспортной связности в регионе.