Йотова лидирует на президентских выборах в Болгарии

БАКУ/ Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии обнародовала официальные предварительные результаты подсчета голосов во втором туре президентских выборов.

Согласно информации, опубликованной на сайте ЦИК, кандидат на пост президента Илияна Йотова и претендент на должность вице-президента Кирил Вылчев заручились поддержкой 57,636% избирателей. За них проголосовали более 1,077 миллиона человек.

Их соперники — Андрей Гюров и Георгий Кандев — набирают 39,402% голосов, что составляет около 736 тысяч избирателей.

Представленные данные основаны на обработке 98,43% протоколов участковых избирательных комиссий. Подсчет проводился по состоянию на 03:00 по местному времени. Окончательные итоги голосования будут подведены не позднее 4 ноября.