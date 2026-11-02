Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 3 миллиарда 459 миллионов долларов США.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, этот показатель на 59,4 миллиона долларов США, или 1,7% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,30% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

В январе-сентябре текущего года экспорт товаров из Азербайджана в Китай составил 83,708 миллиона долларов. Это на 13,055 миллиона долларов США, или примерно на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Китая товары на сумму 3 миллиарда 376 миллионов долларов США, что на 46,3 миллиона долларов США, или 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, Китай занял первое место в списке стран, из которых Азербайджан импортирует наибольший объем товаров.

В целом в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 37 миллиардов 210 миллионов долларов США.

Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 1 миллиард 836 миллионов долларов США, или 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На экспорт пришлось 23 миллиарда 865 миллионов долларов США внешнеторгового оборота, а на импорт — 13 миллиардов 346 миллионов долларов США. Таким образом, за последний год экспорт увеличился на 5 миллиардов 259 миллионов долларов, или 28,3%, а импорт сократился на 3 миллиарда 423 миллиона долларов, или 20,4%.

В результате во внешнеторговом балансе Азербайджана сформировалось положительное сальдо в размере 10 миллиардов 519 миллионов долларов США. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8 миллиардов 379 миллионов долларов, или в 5,7 раза.