В UNEC началась масштабная программа обучения, направленная на профессиональное развитие 637 сотрудников

В UNEC дан старт широкомасштабной программе обучения

Одновременно 637 педагогических и административных работников будут привлечены к тренингам по темам «Design thinking», «Грамотность в сфере искусственного интеллекта» и «Инновационные методы обучения».

Тренинги будут реализованы иностранными экспертами в рамках проекта «Тренинг тренеров» и будет проходить 5 недель. В целях обеспечения планомерного, прозрачного и скоординированного управления процесс обучения будет осуществляться посредством платформы «Цифровой UNEC – EDUMAN».

Тренинг по “Design thinking” проведет приглашенный зарубежный эксперт для двух групп, программа рассчитана на 24 часа, в числе участников ректор, деканы, проректоры и заведующие кафедрами.

Обучение по программе “Грамотность в сфере искусственного интеллекта” проведут 9 предварительно подготовленных тренеров. В общей сложности 360 сотрудников академического состава, распределенных по 18 группам, пройдут 30-часовой курс обучения, 180 административных сотрудников, разделенных на 9 групп, 25-часовой курс.

Программу “Инновационные методы преподавания” проведут 4 тренера для 68 педагогов, распределенных на 4 группы по 17 участников в каждой, обучение будет проходить по 20-часовой учебной программе.