Германия поддерживает курс Узбекистана на вступление в ВТО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Германия поддерживает планируемое вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и оказывает содействие стране в улучшении инвестиционного климата для привлечения большего числа иностранных компаний.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend руководитель отдела по экономическим вопросам и работе с прессой Ребекка Довернь.

По ее словам, отношения между Германией и Узбекистаном развиваются по многим направлениям и основываются на тесных и доверительных связях, которые получили дополнительный импульс в ходе визита Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан в июне 2026 года.

Германия также поддерживает амбициозную программу реформ Узбекистана, в том числе инициативы по развитию системы дуального профессионального образования.

Экономическое сотрудничество остается одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Немецкие и узбекистанские компании развивают торговые связи и реализуют инвестиционные проекты в различных отраслях, включая текстильную промышленность, дорожное строительство, машиностроение и сельское хозяйство.

Интерес немецкого бизнеса к Узбекистану растет, что, в частности, подтверждается значительным увеличением за последние годы числа компаний с немецким капиталом, работающих в стране.

Вместе с тем потенциал для дальнейшего расширения двусторонней торговли и инвестиций остается значительным, отметила Довернь.

«Чтобы этот растущий интерес воплотился в еще большее количество конкретных проектов и способствовал дальнейшему углублению экономического сотрудничества, федеральное правительство Германии оказывает поддержку Узбекистану в улучшении инвестиционного климата», — сказала она.

В частности, Германия считает правовую определенность и энергетическую инфраструктуру важными направлениями дальнейшего совершенствования для привлечения инвестиций и развития деловой активности.

Федеральное правительство Германии также поддерживает планируемое вступление Узбекистана в ВТО, которое, как ожидается, будет способствовать более глубокой интеграции страны в мировую торговую систему и создаст дополнительные возможности для международного экономического сотрудничества.