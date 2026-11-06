В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 7,5%

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число активных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 7,5%.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана (ГНС).

Согласно информации, по состоянию на 1 ноября 2026 года число активных налогоплательщиков по сравнению с началом года увеличилось на 5,4% и составило 905 579. Число активных плательщиков НДС выросло на 7,5% — до 62 779.

На указанную дату количество действующих хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 6,8% и составило 248 695.

Руководитель аппарата министерства экономики Эльвин Джамалов, выступая на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в связи с представленным в первом чтении законопроектом «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», отметил, что одним из наиболее достоверных показателей прозрачности экономики является количество зарегистрированных налогоплательщиков и объектов, состоящих на учете.

«Так, с 2018 года число активных налогоплательщиков увеличилось в два раза, плательщиков НДС — в 3,5 раза, а количество действующих объектов — в 1,7 раза. Эта тенденция продолжилась и в текущем году», — добавил он.

Э. Джамалов напомнил, что за 9 месяцев текущего года прогноз по налоговым поступлениям был исполнен на 107,2%, в том числе по ненефтегазовому сектору — на 102,9%. При этом уже обеспечено 80,6% годового прогнозного показателя.

«Налоговые поступления увеличились на 9,4%, а поступления от ненефтегазового сектора — на 12,6%, что превышает темп номинального роста ненефтегазового ВВП (7,6%). На долю частного сектора приходится 75% поступлений от ненефтегазового сектора. Доля налоговых поступлений от ненефтегазового сектора в ненефтегазовых доходах государственного бюджета превысила 63%. Поступления по обязательному государственному социальному страхованию увеличились на 8,5% и составили 5 миллиардов манатов. Прогноз по этому виду платежей исполнен на 105,6%.

Устойчивый рост поступлений по социальному страхованию в последние годы на фоне повышения прозрачности рынка труда вносит значительный вклад в укрепление финансовой устойчивости Государственного фонда социальной защиты. Так, доля бюджетных отчислений в доходах Государственного фонда социальной защиты снизилась с 36% в 2018 году до 20% за 9 месяцев текущего года», - сказал он.