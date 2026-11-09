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Посол Турции в Азербайджане поделился видами заснеженного города Шуша (ФОТО)

Общество Новость 9 ноября 2026 13:33 (UTC +04:00)
Посол Турции в Азербайджане поделился видами заснеженного города Шуша (ФОТО)
Фото: Birol Akgün/X
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн разместил в соцсети X публикацию с видами заснеженного города Шуша.

«После исторического визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах Шуша проснулась утром под белоснежным покровом. А восходящее утреннее солнце озаряет радость и надежду в нашей душе относительно светлого будущего турецко-азербайджанского братства», — отмечается в публикации.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября совершил визит в Азербайджан по случаю Дня Победы. В рамках визита состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Посол Турции в Азербайджане поделился видами заснеженного города Шуша (ФОТО)
Посол Турции в Азербайджане поделился видами заснеженного города Шуша (ФОТО)

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