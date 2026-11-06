Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В истории каждого народа есть священные символы, олицетворяющие его борьбу за свободу, национальную идентичность и традиции государственности. Для азербайджанского народа главным среди таких символов является трехцветный Государственный флаг. Состоящий из синего, красного и зеленого цветов, он уже более века олицетворяет стремление нашего народа к независимости, его историческую память и веру в будущее. Сегодня трехцветный флаг, гордо развевающийся во всех уголках Азербайджана, является символом государственного суверенитета и национального единства.

Об этом Trend заявил политолог Азер Гараев.

«Ежегодно 9 ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага. Эта дата выбрана не случайно. Именно 9 ноября 1918 года решением правительства Азербайджанской Демократической Республики был принят трехцветный национальный флаг нашей страны. Таким образом, Азербайджан вошел в историю не только как страна, в которой была создана первая парламентская республика на Востоке, но и как государство, сформировавшее собственные государственные символы.

Каждый цвет нашего флага имеет глубокое значение. Синий цвет символизирует тюркское происхождение азербайджанского народа, красный — стремление к построению современного общества и развитию демократии, а зеленый — нашу принадлежность к исламской цивилизации. Белые полумесяц и восьмиконечная звезда, расположенные посередине красной полосы, являются неотъемлемыми элементами нашего трехцветного флага. Вместе эти символы отражают исторические корни, духовные ценности и путь развития нашего народа», — отметил он.

По его словам, после распада Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году трехцветный флаг перестал использоваться в качестве государственного символа. Несмотря на то что в годы советской власти он больше не мог развеваться, этот символ продолжал жить в памяти народа и его стремлении к независимости. На пути к восстановлению независимости трехцветный флаг вновь стал одним из главных символов борьбы за государственность.

«17 ноября 1990 года на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, состоявшейся по инициативе и под руководством Гейдара Алиева, трехцветный флаг был принят в качестве Государственного флага Автономной Республики. А 5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджана утвердил этот флаг в качестве Государственного флага нашей страны. В последующие годы были предприняты важные шаги по повышению уважения к государственному флагу. Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года, 9 ноября было объявлено Днем Государственного флага.

Значение флага Азербайджана в современной истории нашей страны еще больше возросло после Отечественной войны. Освобождение наших земель, долгие годы находившихся под оккупацией, восстановление территориальной целостности и суверенитета открыли путь к тому, чтобы трехцветный флаг вновь развевался на этих территориях. Поднятие Государственного флага Азербайджана в Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Лачине, Кяльбаджаре и других городах и населенных пунктах стало воплощением исторических событий, которых наш народ ждал десятилетиями», — заявил он.

А. Гараев отметил, что сегодня масштабные восстановительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, возвращение жителей в родные края и восстановление населенных пунктов свидетельствуют о начале новой жизни под трехцветным флагом.

«Наш Государственный флаг, развевающийся над каждой новой школой, больницей, административным зданием и населенным пунктом, демонстрирует суверенитет Азербайджана и его направленный в будущее путь развития.

9 ноября для каждого азербайджанца — это день, когда мы вспоминаем историю нашей государственности, выражаем уважение национальным ценностям и вновь осознаем значение нашей независимости. Высоко поднятый Государственный флаг символизирует силу нашего государства, единство народа и его веру в будущее. Наш трехцветный флаг и впредь будет развеваться в небе независимого Азербайджана, оставаясь для будущих поколений символом свободы и государственности, переданным им в наследство», — добавил политолог.