Названо число зарегистрированных машин в Грузии

БАКУ/ Trend/ - По итогам третьего квартала 2026 года в Грузии было зарегистрировано 2 010 195 транспортных средств. Это на 4,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. За последние 12 месяцев количество автомобилей, поставленных на учет в стране, увеличилось на 95 287 единиц.

Как свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), значительную часть автопарка страны по-прежнему составляют автомобили с большим сроком эксплуатации. В частности, более 10 лет имеют 84,7% зарегистрированных машин.

Распределение автомобилей по возрасту выглядит следующим образом:

- Старше 10 лет — 1 622 628 автомобилей (84,7%);

- От 5 до 10 лет — 262 783 (13,7%);

- От 2 до 5 лет — 77 698 (4,1%);

- Младше 2 лет — 39 642 (2,1%);

- Возраст не указан — 7 414 (около 0,4%).

По типу используемого топлива структура грузинского автопарка распределилась следующим образом:

- Бензиновые — 834 892;

- Дизельные — 384 365;

- Гибридные — 213 854;

- Бензин/газ — 197 433;

- Электромобили — 25 255;

- Газовые — 2 125;

- Смешанные и неизвестные типы двигателей — 352 270.

Наиболее распространенным типом кузова среди автовладельцев Грузии остаются седаны — 648 099 единиц. Следом идут внедорожники (389 415) и хэтчбеки (352 119).

Среди коммерческого и специализированного транспорта наибольшую долю занимают грузовые автомобили (151 739), спецтехника (111 975) и универсалы (105 869).