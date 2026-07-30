Азербайджан и Кыргызстан усиливают сотрудничество - что стоит за ростом двусторонних связей

БАКУ /Trend/ – Кыргызстан с 30 июля по 1 августа примет Саммит «Центральная Азия – Азербайджан», который пройдет в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. Саммит станет очередной возможностью для обсуждения дальнейшего развития связей Азербайджана со странами региона.

Одной из наиболее динамично развивающихся линий взаимодействия в последние годы остается сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана, которое охватывает торговлю, транспорт, энергетику, культуру, безопасность и политический диалог.

Саммит пройдет на фоне заметной активизации двусторонних контактов. За последние два года Баку и Бишкек значительно расширили политическое взаимодействие, а экономические показатели демонстрируют ускорение сотрудничества, хотя абсолютные объемы торговли пока остаются сравнительно небольшими.

Наиболее заметная динамика наблюдается именно во взаимной торговле. По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, товарооборот между двумя странами в январе–мае 2026 года достиг 13,67 млн долларов, увеличившись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 4,63 млн долларов. Таким образом, рост составил 194,9%, или 294,9% к уровню января–мая 2025 года.

Основным фактором такого роста стало увеличение импорта азербайджанской продукции в Кыргызстан. За пять месяцев 2026 года импорт достиг 10,53 млн долларов против 988,9 тыс. долларов годом ранее, увеличившись более чем в десять раз.

Темпы роста торговли в указанный период свидетельствуют о расширении экономических связей. Для сравнения: подобная динамика значительно опережает общий рост внешней торговли Кыргызстана за рассматриваемый период.

Экономическое сотрудничество постепенно выходит за рамки традиционной торговли. Одним из показательных событий последних недель стало обращение министерства энергетики Кыргызстана к Азербайджану, а также России, Казахстану, Беларуси, Узбекистану и Туркменистану с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива. Бишкек объяснил этот шаг высокой зависимостью внутреннего рынка от импорта нефтепродуктов, геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, рисками для международной логистики и ростом мировых цен на нефть.

Само обращение не означает изменения структуры поставок, однако показывает, что Азербайджан рассматривается Кыргызстаном как один из потенциальных партнеров в вопросах обеспечения энергетической безопасности. Параллельно республика ведет переговоры по диверсификации импорта топлива и расширению международного сотрудничества в этой сфере, а также работает над увеличением собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

Одновременно развивается и политический диалог. Уже в конце августа Бишкек примет с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина и саммит Шанхайской организации сотрудничества. Проведение в течение короткого периода сразу нескольких международных мероприятий, включая саммит «Центральная Азия – Азербайджан», отражает стремление Кыргызстана активизировать внешнеполитические контакты сразу по нескольким направлениям.

Расширяется и взаимодействие в сфере безопасности. В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год военная делегация Кыргызстана посетила Азербайджан, где стороны обсудили вопросы внутренней и военной безопасности, обмен опытом и перспективы дальнейшего сотрудничества профильных структур. Подобные контакты свидетельствуют о постепенном расширении повестки двусторонних отношений.

Не менее активно развивается гуманитарное сотрудничество. Весной этого года Азербайджан посетила кыргызская делегация во главе с государственным секретарем Арсланом Койчиевым и министром культуры, информации и молодежной политики Мирбеком Мамбеталиевым. Центральным событием визита стала премьера мюзикла «Джамиля», подготовленного Кыргызской национальной филармонией в рамках мероприятий к 100-летию Чингиза Айтматова.

Во время встречи министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с кыргызской делегацией стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении культурного обмена, отметив значение совместных проектов, Дней культуры и творческих инициатив. Эти контакты стали продолжением гуманитарного сотрудничества, получившего дополнительный импульс после открытия в Баку памятника Чингизу Айтматову в 2024 году при участии глав Азербайджана и Кыргызстана.

На этом фоне предстоящий саммит «Центральная Азия – Азербайджан» может стать площадкой для обсуждения уже реализуемых проектов и поиска новых направлений сотрудничества. Для Азербайджана государства Центральной Азии остаются важными партнерами в развитии транспортных маршрутов, торговли и энергетики, тогда как Кыргызстан заинтересован в расширении экономических связей, привлечении инвестиций и диверсификации внешнеэкономических контактов.

Дальнейшее развитие отношений может пойти по нескольким сценариям. Первый предполагает сохранение нынешней динамики, при которой основным драйвером останется рост взаимной торговли и расширение экономических проектов. Второй сценарий предусматривает более глубокое взаимодействие в энергетике, включая сотрудничество в сфере поставок нефтепродуктов и реализации совместных инициатив. Третий сценарий связан с активизацией транспортно-логистического сотрудничества на фоне развития международных транзитных маршрутов между Кавказом и Центральной Азией.

Еще одним возможным направлением остается расширение гуманитарных и образовательных программ, а также сотрудничества в сфере безопасности и обмена опытом между профильными ведомствами. Какая из этих моделей получит развитие, будет зависеть от решений, принятых по итогам саммита, состояния региональной экономики и общей внешнеполитической ситуации.