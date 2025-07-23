ЦБ Азербайджана назвал главный внешний фактор, влияющий на инфляцию

БАКУ /Trend/ – С момента последнего заседания существенных изменений в балансе рисков для инфляции в Азербайджан не произошло. В то же время процессы, происходящие в глобальной торговле, продолжают вызывать колебания на товарных и финансовых рынках.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в данных условиях основным внешним фактором риска для инфляции остаётся импортируемая инфляция.

«Этот фактор зависит, с одной стороны, от уровня инфляции у торговых партнёров, а с другой – от динамики номинального эффективного обменного курса», – отметили в регуляторе.

При этом в ЦБ подчеркнули, что основным внутренним фактором риска, способным увеличить инфляцию, являются активизация издержек и чрезмерный рост совокупного спроса.

«В среднесрочной перспективе необходимо постоянно учитывать возможное влияние государственных расходов и потребительского кредитования на совокупный спрос и цены», – говорится в сообщении.

Согласно базовому сценарию, в 2025 и 2026 годах ожидается сохранение годовой инфляции в пределах целевого диапазона.

«Так, согласно июльским прогнозам, в 2025 году годовая инфляция составит 5,7%, а в 2026 году – 5,3%. Сохранение инфляции в пределах целевого уровня в текущем году и стабильность на валютном рынке создают условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», – отмечается в информации.