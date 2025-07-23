Экспорт алюминия из Азербайджана сократился

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2025 года из Азербайджана было экспортировано 35,2 тысячи тонн алюминия и изделий из него на сумму 101 миллион долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, стоимостной показатель вырос на 0,66% (или на 667 тысяч долларов), тогда как экспорт в натуральном выражении сократился на 6,7% — на 2,5 тысячи тонн. В первой половине 2024 года экспорт алюминия и изделий из него составил 37,7 тысячи тонн на сумму 100,3 миллиона долларов.

Также в январе–июне 2025 года общий объём торговых операций Азербайджана с зарубежными странами достиг 24,4 миллиарда долларов, что на 12,1% (2,632 миллиарда долларов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешней торговли экспорт составил 12,878 миллиарда долларов, импорт — 11,522 миллиарда долларов. За год экспорт сократился на 0,2%, импорт вырос на 29,9%.

В результате сформировалось положительное сальдо во внешней торговле в размере 1,356 миллиарда долларов, что втрое меньше показателя за предыдущий год — разница составила 2,677 миллиарда долларов.