Азербайджанские гребцы стали вторыми в Европе

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по академической гребле в итальянском городе Варесе завершилась борьба спортсменов легкого веса.

В соревновании, где определялись сильнейшие континента, Федерацию водных видов спорта Азербайджана представляли два спортсмена. Двойка в составе Зии Мамедова и Нурлана Пашаева в финальном заплыве второй пересекла финишную черту и завоевала серебряную медаль.

Напомним, что Зия Мамедов и Нурлан Пашаев также завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по академической гребле, проходившем с 12 по 14 июня в болгарском Пловдиве.