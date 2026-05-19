Города могут стать ключевыми платформами мира, устойчивости и общего процветания – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Города могут стать не только центрами торговли и развития, но и ключевыми платформами мира, устойчивости и общего процветания.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии «Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество», проведенном в Баку в рамках WUF13.

Он отметил, что Азербайджан продолжит поощрять диалог, партнерство и практическое сотрудничество, превращающие города в центры устойчивой связности, экономического развития, регионального сотрудничества.

"Мы верим, что благодаря сильному трансграничному сотрудничеству, соответствующим политическим рамкам и интегрированному градостроительству города могут стать не только центрами торговли и развития, но и ключевыми платформами мира, устойчивости и общего процветания", - сказал министр.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.