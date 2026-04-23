В Баку проходит Форум по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит Второй форум по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах.

Как сообщает Trend, повестка форума охватит ключевые направления, включая транспорт и инфраструктуру, финансовые аспекты и сделки, а также торговые стратегии в условиях изменяющейся глобальной среды.

В рамках обсуждений также будут затронуты вопросы ресурсной базы, переработки и правовых рамок.

Форум нацелен на развитие профессионального диалога, обмен опытом и установление деловых контактов в сфере региональной торговли нефтью и логистики.

