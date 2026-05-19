Гидрометеоявления формируют новые риски и для Азербайджана - Ильхама Гадимова

БАКУ /Trend/ - Изменение климата уже превратилось в фундаментальный фактор, напрямую влияющий на глобальное экономическое развитие, продовольственную безопасность, политику урбанизации, управление водными ресурсами и будущее аграрного сектора.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии на тему «Раннее предупреждение и климатически устойчивые города».

По ее словам, глобальное повышение температуры, динамика засухи, сокращение запасов пресной воды и другие экстремальные гидрометеорологические явления формируют новые риски и для Азербайджана.

«Наиболее уязвимой сферой перед лицом этих угроз является именно аграрный сектор. Поскольку сельское хозяйство напрямую зависит от климатических факторов и является стратегической отраслью, обеспечивающей макроэкономическую стабильность и продовольственную безопасность страны, повышение устойчивости в этом направлении является приоритетной задачей. Именно по этой причине создание систем раннего предупреждения имеет особое значение для нашей страны. Механизмы раннего предупреждения — это не просто средство информирования об опасности; это прогнозирование рисков, принятие правильных управленческих решений, охрана природных ресурсов и обеспечение общей продуктивности.

В этой связи интеграция точных агрометеорологических прогнозов в Электронную сельскохозяйственную информационную систему (ЭСХИС) является важным стратегическим шагом. Оперативная передача агрометеорологических данных производителям через ЭСХИС создает новый качественный этап в управлении сельскохозяйственной деятельностью. Посредством этой системы фермеры получают возможность: планировать агротехнические процессы (посев, орошение и уборку урожая) на научной основе; принимать превентивные меры против заморозков, засухи, града и других климатических рисков; эффективно защищать продукцию растениеводства и животноводства от потенциальных опасностей; адаптировать планирование хозяйства к климату и др.», - сказала замминистра.

Она отметила, что в результате, потери урожая сводятся к минимуму, повышается финансовая устойчивость в аграрном секторе и укрепляется стабильность продовольственного баланса страны.

«Следующим фундаментальным направлением нашей стратегии является внедрение систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного управления ресурсами в сельском хозяйстве. Современные цифровые технологии дают нам возможность не просто собирать данные, но и анализировать большие объемы данных (Big Data) для принятия оптимальных решений. Также в рамках проекта "Аграрный искусственный интеллект", охватывающего 2024–2026 годы, продолжается внедрение современных технологических решений в сельском хозяйстве. В настоящее время показатели более 180 климатических станций по стране, спутниковые снимки и анализы почвы объединены в единую систему.

В рамках проекта из 33 моделей, разработанных для прогнозирования урожайности, здоровья растений и управления орошением, 14 уже находятся на стадии интеграции. Остальные модели планируется завершить до конца года. Реальные результаты этих систем мы уже наблюдаем в полях. Так, в четырех регионах по четырем видам фруктов фермерам отправляются предупредительные уведомления о болезнях и вредителях. Это напрямую способствует снижению потерь урожая, экономии ресурсов и совершенствованию политики субсидий. В настоящее время завершается интеграция системы с платформами e-Agro, ЭСХИС и Yonca», — подчеркнула она.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.