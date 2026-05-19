Азербайджан и Судан взаимно освободят от виз владельцев диппаспортов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салемом Ахмедом Ибрагимом в рамках его визита в Азербайджан.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую повестку дня азербайджано-суданских отношений, в том числе перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области образования, энергетики, сельского хозяйства и инвестиций.

Стороны подчеркнули важность интенсификации политического диалога, взаимных визитов и консультаций между министерствами иностранных дел с точки зрения укрепления двусторонних связей.

В центре внимания также находились вопросы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о широкомасштабных восстановительных работах и мерах по разминированию, осуществляемых Азербайджаном в постконфликтный период, а также о региональных связях и транспортных инициативах.

Суданская сторона проявила интерес к опыту Азербайджана в сфере государственного управления, Службы ASAN, цифрового развития и инфраструктурного строительства, а также выразила благодарность за стипендиальные программы, выделенные для суданских студентов.

В рамках визита между правительствами Азербайджана и Судана было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.