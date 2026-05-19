Азербайджан своей решительной позицией продвигает Южный Кавказ к реальному миру - министр

БАКУ /Trend/ - Благодаря решительной позиции и шагам Азербайджана Южный Кавказ теперь движется от десятилетиями длившейся нестабильности к реальному миру и возможностям сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии «Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество», проведенном в Баку в рамках WUF13.

Министр подчеркнул, что завершение многолетнего конфликта и полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана изменили региональную динамику и создали новые возможности для регионального сотрудничества, торговли, связности и экономического развития: «В этом контексте начатый Азербайджаном двусторонний процесс нормализации с Арменией создает прочную основу для развития сотрудничества и связности на благо стран региона».

Д. Байрамов напомнил, что Вашингтонский саммит мира, состоявшийся 8 августа 2025 года, запомнился историческими результатами: «Совместное заявление и двустороннее соглашение, подписанные лидерами Азербайджана и Армении, а также Президентом США Дональдом Трампом в качестве свидетеля, фактически установили мир и заложили основу для нового этапа построения доверия и экономического сотрудничества. Азербайджан полон решимости продолжать этот процесс с терпением, ответственностью и целью достижения полной, устойчивой и необратимой нормализации».

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.