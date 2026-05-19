В градостроительстве учитывается влияние факторов окружающей среды на инфраструктуру - Джабраил Ханларов

БАКУ/Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям поддерживает инициативы по созданию широкомасштабных систем раннего предупреждения.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Джабраил Ханларов на мероприятии «Системы раннего предупреждения и климатически устойчивые города», проведенном в рамках WUF13.

По его словам, важное значение имеют информирование общественности, планирование и реализация мер по снижению риска стихийных бедствий на местном уровне, а также организация коммуникационных систем.

«Развитие климатически устойчивых городов и адаптация инфраструктуры к изменениям климата являются одними из основных приоритетов. Разработка документов территориального планирования, оптимальность проектирования и создание городской инфраструктуры, устойчивой к климату, — важнейшие факторы. На каждом этапе строительной и градостроительной деятельности учитывается влияние факторов окружающей среды на городскую инфраструктуру. Для снижения воздействия стихийных бедствий и повышения устойчивости городов к экологическим факторам необходимо реализовать ряд важных мер. Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет серьезную работу по использованию энергоэффективных систем освещения и отопления, развитию инфраструктуры водоснабжения, повышению осведомленности специалистов в области строительства об изменении климата, применению возобновляемых источников энергии и повышению климатической устойчивости зданий и сооружений на основе концепции „умного города“. В целом, важное значение имеют организация систем раннего предупреждения и совместное сотрудничество в обеспечении климатической устойчивости городов», - сказал он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.