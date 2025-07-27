Назван объем азербайджанского импорта мебели

Bakı. Trend:

В январе-июне текущего года в Азербайджан было импортировано мебели и ее частей на сумму 72,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 5,1 миллиона долларов США, или на 7,6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в первом квартале прошлого года объем расходов на импорт мебели и ее частей составил 67,1 миллиона долларов США.

Доля импорта мебели и ее частей в общем объеме импорта за отчетный период составила 0,63 процента.

Отметим, что Азербайджан импортирует мебель из России, Китая, Турции, Беларуси, Италии, Грузии, Молдовы и ряда других стран.