Названы доходы Азербайджана от продажи природного газа в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Турцию 3,191 млрд кубометров природного газа.

Согласно расчетам Trend на основе данных, опубликованных Государственным статистическим комитетом, доход от этого объема экспорта природного газа составил 894,9 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Турцию увеличился на 4 млн кубометров, или 0,1% в натуральном выражении, а в стоимостном сократился на 112,1 млн долларов США, или 11,1%.

Так, в январе-апреле 2024 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 3,187 млрд кубометров природного газа на сумму 1,007 млрд долларов США.

Следует отметить, что в январе-апреле текущего года объем импорта природного газа в Азербайджан составил 176,5 млн кубометров, а его стоимость - 27,2 млн долларов США. Также общий объем экспорта природного газа из Азербайджана за первые четыре месяца года составил 8,2 млрд кубометров, а его стоимость - 3,1 млрд долларов США.

Следует отметить, что за этот период природный газ из Азербайджана экспортировался в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а импортировался из России и Туркменистана.