GECO подала заявку на признание "Зеленого энергетического коридора" проектом взаимного интереса ЕС

БАКУ/Trend/ - Компания Green Energy Corridor Power Company (GECO) успешно подала в Европейскую комиссию заявку на признание проекта «Зеленый энергетический коридор» (Green Energy Corridor, GEC) проектом взаимного интереса (Project of Mutual Interest) в рамках регламента ЕС о трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E).

Об этом говорится в информации GECO.

Отмечается, что «Зеленый энергетический коридор» создаст новый маршрут для поставок электроэнергии из возобновляемых источников из Каспийского региона на европейские рынки: «Он объединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию посредством подводного высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC), проложенного через Черное море, а также соответствующей наземной инфраструктуры».

Согласно информации GECO, получение статуса проекта взаимного интереса подтвердит стратегическую значимость проекта для ЕС и его партнеров.

«Кроме того, это расширит возможности получения поддержки со стороны ЕС, упростит процедуры выдачи разрешений и укрепит доверие инвесторов по мере продвижения проекта на этапе разработки.

Подача заявки стала результатом тесного сотрудничества акционеров GECO: AzerEnerji, Georgian State Electrosystem, Transelectrica и MVM. Мы признательны им за проделанную работу, а также за постоянную поддержку со стороны правительств Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, Европейской комиссии и наших технических партнеров.

Мы с нетерпением ожидаем следующего этапа процесса оценки заявки и продолжения работы над созданием безопасного, диверсифицированного и декарбонизированного энергетического будущего для региона и Европы», - сообщает GECO.