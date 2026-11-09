Специалисты МАГАТЭ провели проверки на АЭС «Бушер»

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели проверки на АЭС «Бушер».

Согласно информации министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Тегеране.

Багаи сообщил, что, наряду с этим, представительство Ирана в Вене поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ.

«Иран не приостанавливал выполнение своих обязательств в рамках правил МАГАТЭ. Однако атаки других сторон — США и Израиля — на ядерные объекты Ирана поставили выполнение обязательств по контролю под угрозу», — заявил он.

Багаи добавил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняет взятые на себя обязательства по контролю. Сторонами, которые должны нести ответственность, являются те, кто совершает атаки на Иран. Пока эта ситуация сохраняется, нормальные условия для сотрудничества Ирана с МАГАТЭ невозможны.

«В то же время как генеральный директор МАГАТЭ, так и Совет управляющих не выполнили своих обязанностей и не высказали позицию по поводу атак США и Израиля на ядерные объекты Ирана», — отметил он.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализованной.