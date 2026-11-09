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На встрече министров стран G7 обсудят вопросы отчетности в ООН и развитие инноваций

В мире Новость 9 ноября 2026 13:14 (UTC +04:00)
На встрече министров стран G7 обсудят вопросы отчетности в ООН и развитие инноваций
Фото: Марко Рубио/X
Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Париже планирует обсудить вопросы отчетности в ООН и развитие инноваций в сфере ИИ.

Об этом он написал на своей официальной странице в X.

«Только что прибыл во Францию для участия во встрече министров иностранных дел стран G7. На встрече мы сосредоточимся на обеспечении реальной отчетности в ООН и продвижении подхода, отдающего приоритет инновациям для обеспечения будущего суперинтеллекта», — говорится в публикации.

Отметим, что встреча министров иностранных дел стран G7 проходит 9–10 ноября в столице Франции Париже.

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