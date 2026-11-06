Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, находящегося с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН, вклад Азербайджана в многостороннюю дипломатию, а также вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Стороны с удовлетворением отметили активную роль Азербайджана в сотрудничестве с ООН, а также его усилия, направленные на решение глобальных проблем. В этом контексте особое внимание было уделено председательству Азербайджана в Движении неприсоединения, в рамках COP29, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Всемирном форуме городов (WUF) и других международных форматах, а также выдвинутым инициативам, проведенным мероприятиям высокого уровня и достигнутым результатам.

Было подчеркнуто значение успешного проведения в Азербайджане 5–6 ноября Саммита ООН по инновациям в государственном управлении. Также была отмечена работа по продвижению на международном уровне опыта Азербайджана в области инновационного государственного управления, в частности модели ASAN xidmət, и расширению ее применения в различных странах.

Министр проинформировал о вкладе Азербайджана в реализацию Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, мерах, принимаемых на национальном уровне в этом направлении, а также донорской и гуманитарной деятельности, осуществляемой в целях поддержки международной повестки дня в области развития.

Была подчеркнута важность расширения регионального сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии, а также формата C6. В этом контексте были затронуты вопросы укрепления транспортно-логистических связей, эффективного использования потенциала Среднего коридора, расширения торговых и инвестиционных связей, энергетической безопасности, развития зеленой энергетики, цифровой трансформации и региональных транзитных возможностей.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, мерах по обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, созданию современной инфраструктуры и экономической реинтеграции этих территорий. Наряду с этим, было обращено внимание на серьезные препятствия, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся с периода армянской оккупации, для восстановительных и строительных работ, безопасности людей и устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями о существующих глобальных и региональных угрозах, вызовах, влияющих на международный мир и безопасность, вопросах содействия экономическому и социальному развитию, а также других представляющих взаимный интерес темах в рамках ООН.