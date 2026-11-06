В Кении состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При организации посольства Азербайджана в Кении и при поддержке Кенийского института специального обучения (KXTTİ), а также общественного объединения «Международная молодежная сеть», возглавляемого дочерью Президента Кении Шарлин Руто, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8 Ноября – Дню Победы Азербайджана. В нем приняли участие кенийская молодежь, представители азербайджанской общины и СМИ.

В рамках мероприятия в Центре лидерства и инноваций молодежи Кении, созданном в прошлом году при Кенийском институте специального обучения при поддержке Азербайджанского агентства по международному развитию (AIDA), состоялась панельная дискуссия. Участники обменялись мнениями об опыте Азербайджана в урегулировании конфликта, восстановлении и реконструкции в постконфликтный период, гуманитарном разминировании, а также о позиции страны и предпринимаемых ею шагах по обеспечению устойчивого мира и развитию регионального сотрудничества.

Видеоматериалы и фотовыставка на тему «От Победы к миру и восстановлению» позволили кенийской молодежи познакомиться с памятными моментами нашей исторической Победы и этапами развития в постконфликтный период. Группа кенийских студентов, получающих высшее образование в Азербайджане в рамках программы «Международные образовательные гранты имени Гейдара Алиева», присоединилась к мероприятию из Баку в режиме видеоконференции.

В ходе мероприятия была отмечена исключительная значимость Дня Победы в истории азербайджанского народа. Было подчеркнуто, что Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, стала торжеством единства, стойкости и решимости азербайджанского народа. Отмечены последовательные усилия Азербайджана, направленные на достижение устойчивого мира и развитие сотрудничества в регионе в постконфликтный период. Подчеркивалось, что деятельность Азербайджана по восстановлению и реконструкции, гуманитарному разминированию и реинтеграции представляет собой ценный опыт для других стран, выходящих из конфликта.

После официальной части состоялась торжественная концертная программа, посвященная Дню Победы. Выступления азербайджанских и кенийских танцоров, представивших образцы национального танцевального искусства Азербайджана, вызвали большой интерес у гостей. Также для гостей был организован прием, в ходе которого им предложили блюда национальной кухни Азербайджана.