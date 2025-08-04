В Азербайджане Гарантийному фонду передано новое полномочие

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена передача нового полномочия Гарантийному фонду.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке, внесенной Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О государственном долге".

Согласно закону, поправка предусматривает закрытие (погашение) бюджетных ссуд, выданных из государственного бюджета, за счет средств Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантий в случае невозврата их организациями, взявшими эти ссуды.

Это позволит Гарантийному фонду стать более гибким инструментом не только для исполнения обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и для погашения невозвратных бюджетных ссуд.

Кроме того, предложена поправка относительно источников Гарантийного фонда в целях внесения корректировок в связи с подготовкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.

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