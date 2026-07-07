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Азербайджан представлен на 68-й сессии Ассамблей ВОИС в Женеве

Азербайджан Новость 7 июля 2026 12:31 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на 68-й сессии Ассамблей ВОИС в Женеве
Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - 7-15 июля 2026 года проходит 68-я сессия Ассамблей государств – членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В работе сессии в очном и онлайн-форматах принимает участие делегация Азербайджана во главе с председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камраном Имановым.

В ходе сессии государства – члены ВОИС обсудят ключевые вопросы деятельности организации, включая бюджет, развитие международной системы интеллектуальной собственности, работу профильных комитетов, а также совершенствование глобальных сервисов в области регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, участники рассмотрят вопросы поддержки инноваций и творческого сектора, кадровые и организационные вопросы.

ВОИС играет ведущую роль в формировании сбалансированной и эффективной глобальной экосистемы интеллектуальной собственности, направленной на развитие инноваций и творчества для достижения более устойчивого будущего.

В настоящее время членами ВОИС являются 194 государства.

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