Азербайджан берёт на себя лидерство в вопросах городского развития - представитель Пакистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Проведение Всемирного форума городов в Баку означает, что Азербайджан берёт на себя лидерство в таких важных вопросах, как городское развитие, "умные города" и "умные сёла".

Об этом сказал во вторник Trend главный операционный директор Управления развития города Рави и Управления Центрального делового района Пенджаба Мансур Ахмед Джанджуа в кулуарах WUF13 в Баку.

"Большое спасибо за проведение такого замечательного форума в Баку. Азербайджан и Пакистан — это фактически две руки одного тела. Наши страны очень близки. Исторически Пакистан и Азербайджан всегда поддерживали друг друга — будь то территориальные вопросы или позиции на международных площадках. Сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном можно назвать образцовым", — сказал он.

По словам Джанджуа, сотрудничество между двумя странами будет укрепляться и в будущем.

"Я надеюсь, что в ближайшие годы и для будущих поколений это сотрудничество будет продолжаться. Наше взаимодействие в сфере обороны, градостроительства, экономики, совместного развития инфраструктуры, а также сотрудничество в Организации Объединённых Наций по ключевым вопросам — всё это укрепляет наши отношения", — отметил он.

По его словам, проведение WUF13 в Баку подчёркивает растущую роль Азербайджана в вопросах устойчивого городского развития.

"Всемирный урбанистический форум — это замечательная инициатива, реализованная правительством Азербайджана. Проведение форума в Баку означает, что Азербайджан берёт на себя лидерство в таких важных вопросах, как городское развитие, "умные города" и" умные сёла" — направления, которые правительство Азербайджана уже активно развивает. Это прекрасная инициатива и, более того, требование времени", — добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.