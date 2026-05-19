Число тех, кто выдает гранты на предвзятые кампании против Азербайджана, уменьшилось - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Предвзятые подходы к Азербайджану всегда имели место, особенно в те периоды, когда в нашей стране проводятся мероприятия глобального масштаба. В последнее время мы наблюдаем определенное снижение этой предвзятой риторики.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев журналистам в рамках WUF13.

«Материальные ресурсы этих групп, действующих синхронно как внутри страны, так и за рубежом, сократились. Число тех, кто выделяет им гранты, уже не так велико, как раньше. Мы очень хорошо знаем, каким целям они служат под видом грантов, хотя они и пытаются это отрицать. Кампании продолжаются, но их масштаб уже не такой большой, как прежде. В этом контексте можно отметить такие структуры, как USAID, которая действовала в период предыдущей администрации США и позиционировалась как организация по оказанию помощи. По сути, эти структуры, занимавшиеся иной деятельностью, имели связи и с определенными организациями в Азербайджане», - сказал он.

Х.Гаджиев также отметил, что за последние пять лет Европейский парламент принял более десяти различных резолюций, касающихся Азербайджана, однако можно видеть, с какими проблемами сталкиваются сами лица, принимающие эти резолюции.

«Такие случаи были и будут, но Азербайджан не придает им особого значения. У Азербайджанской Республики есть своя независимая политика. Очевидны уважение и авторитет, которых наша страна добилась в международном сообществе. Азербайджан уже выступает как один из важных дипломатических центров мира, и именно здесь проводятся подобные глобальные мероприятия. Достаточно взглянуть на эти аудитории и на суть проводимых здесь дискуссий, чтобы все стало очевидным. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сохраняет свои лидерские позиции на международном уровне, и это лидерство еще больше укрепляется. География сотрудничества и партнерства нашей страны также постоянно расширяется», - подчеркнул он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.