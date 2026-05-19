Городское развитие невозможно без участия гражданского общества - Айгюн Алиева

БАКУ/Trend/ - Городское развитие и урбанизация невозможны без участия и партнёрства гражданского общества.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева в ходе Форума НПО на тему «Глобальное партнёрство и принятие решений» в рамках WUF13.

"Сегодняшняя встреча имеет особое историческое значение. Впервые в истории Всемирного форума городов форум НПО организован как часть официальной программы WUF. Это не просто символическое событие. Это подтверждение важной реальности, уже признанной на международном уровне: устойчивое городское развитие и урбанизация невозможны без участия и партнёрства гражданского общества. Мы гордимся тем, что этот исторический первый опыт проходит именно в Азербайджане",- сказала она.

А.Алиева отметила, что в последние годы Азербайджан стал платформой для важных международных инициатив и механизмов солидарности в сфере гражданского общества.

"В 2025 году в Баку состоялась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга. В том же году в Нахчыване была создана Платформа НПО государств-членов Организации тюркских государств. Всего несколько дней назад в рамках Бакинской городской недели состоялась Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга. Все эти события демонстрируют, что Азербайджан не только принимает международные мероприятия, но и становится важной международной площадкой, объединяющей представителей гражданского общества из разных регионов для диалога, сотрудничества и солидарности",- сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.