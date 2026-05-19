UN-Habitat призывает учитывать мегаполисы при формировании жилищной политики

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика должна формироваться с учетом реальной роли мегаполисов, поскольку современные жилищные системы, транспорт и инфраструктура функционируют далеко за пределами административных границ отдельных муниципалитетов.

Как сообщает Trend, об этом заявила глава отдела политики и законодательства подразделения глобальных решений UN-Habitat Фиона МакКлуни в ходе панельной дискуссии "Запуск Барселонской столичной декларации: смелые обязательства по решению жилищного кризиса в масштабах мегаполиса" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Люди ежедневно живут, работают и перемещаются через границы муниципалитетов, а жилищные рынки, транспортные системы, инфраструктурные сети и земельные вопросы не ограничиваются административными рамками", - сказала она.

По словам МакКлуни, существующие механизмы управления, финансирования и институциональные мандаты остаются фрагментированными и не соответствуют масштабу современных городских вызовов.

"Метрополитенское управление важно, поскольку оно позволяет устранить разрыв между предложением и спросом на жилье, а также сократить неравный доступ к услугам и инфраструктуре", - отметила она.

Она подчеркнула, что отсутствие координации на уровне мегаполисов способствует разрастанию городов, росту цен на жилье и усилению пространственного неравенства.

"Рассмотрение этих вопросов на метрополитенском уровне - это не дополнительная бюрократия, а механизм для лучшей координации, интеграции и долгосрочного территориального планирования", - заявила МакКлуни.

По ее словам, мегаполисы должны участвовать не только в реализации жилищной политики, но и в ее формировании, включая вопросы планирования, управления земельными ресурсами, финансирования и механизмов реализации проектов.

МакКлуни также сообщила, что в рамках программы Metro Hub Global Programme UN-Habitat поддерживает развитие метрополитенского управления, стратегического планирования, законодательства и механизмов финансирования в странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.

"Все большее значение приобретают интегрированные подходы, объединяющие жилищную политику с управлением земельными ресурсами, мобильностью, инфраструктурой, климатической устойчивостью и предоставлением услуг", - добавила она.

Она отметила, что Барселонская столичная декларация является своевременной инициативой, поскольку переводит обсуждение жилищного кризиса от диагностики проблем к практической реализации решений.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.