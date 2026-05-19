Жилье является не привилегией, а фундаментальным правом человека - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика должна рассматриваться не только как строительство зданий, но и как создание полноценной городской среды, обеспечивающей благополучие и социальную устойчивость.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь Союза муниципалитетов Мармары Джемиль Арслан в ходе панельной дискуссии "Запуск Барселонской столичной декларации: смелые обязательства по решению жилищного кризиса в масштабах мегаполиса" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Жилье не должно рассматриваться как привилегия. Это фундаментальное право каждого человека", - сказал он.

По словам Арслана, регион Мраморного моря занимает лишь 9% территории Турции, однако в нем проживает около 30% населения страны.

"Только в Стамбуле проживает около 16 миллионов человек. При этом мегаполисы региона тесно взаимосвязаны между собой", - отметил он.

Он привел в пример систему водоснабжения Стамбула, зависящую от соседних мегаполисов.

"Стамбул получает воду из Сакарьи и Текирдага. Без этих двух мегаполисов невозможно обеспечить водоснабжение жителей города", - подчеркнул Арслан.

По его словам, аналогичная взаимозависимость существует в транспортной и промышленной сферах.

"Между Стамбулом, Коджаэли, Текирдагом и Сакарьей ежедневно перемещается около 200 тысяч грузовиков. Без учета связей между этими территориями невозможно эффективно решать транспортные, жилищные и социальные вопросы", - заявил он.

Арслан сообщил, что Союз муниципалитетов Мармары разрабатывает стратегическую программу пространственного развития региона, объединяющую около 200 муниципалитетов.

Говоря о жилищной политике, он отметил, что строительство домов само по себе не гарантирует качественной жизни.

"После разрушительного землетрясения в Турции три года назад, затронувшего 11 городов и около 14 миллионов человек, в стране строятся 450 тысяч жилых домов. Но строительство жилья еще не означает создание благополучия, социальной безопасности и комфортной среды для жизни", - сказал Арслан.

По его словам, для решения подобных вызовов необходима координация между муниципалитетами, международными организациями и государственными структурами.

Он также сообщил, что в октябре этого года в Стамбуле пройдет EMA Forum, посвященный роли мегаполисов в глобальной политике и вопросам климатических рисков, связанных с водными ресурсами.

"В условиях климатического кризиса мегаполисы должны уделять особое внимание проблемам дефицита воды, наводнений и связанных с ними социальных и экологических рисков", - добавил Арслан.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.